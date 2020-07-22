Mersin'de engelsiz tatil

Mersin Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen kent sahillerindeki 9 büyük plajda engellerin hayatını kolaylaştıracak, engelsiz bir tatil yapmalarına imkan sağlayacak çalışmalar yapılıyor.

Plaja kazandırılan engelli rampası sayesinde engelli vatandaşlar rahat bir şekilde denize girebilirken, güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Deniz içinde kuma oturtulan rampa sayesinde engelliler herhangi bir risk olmadan tekerlekli sandalyeyle denize girebiliyor ve yüzmek için açılabiliyor. Engellilere yardımcı olmak üzere görevlilerde gün boyu hazır bekliyor.

Daha önce engelliler için düzenlemenin yapıldığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'nde engelliler gönüllerince denizin keyfini çıkarıyor.

"Engelleri tamamen kaldırmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, plajlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uzunbağ, "Mersin Büyükşehir Belediyemize ait 9 tane plajımız var. Kızkalesi Plajımızda bu 9 plajlarımızdan bir tanesi. Bu plajları işletmekte ve belediyecilikte de ikinci yazımız" dedi.

Engellilerin önündeki engelleri tamamen kaldırmak gayretinde olduklarını ifade eden Uzunbağ, "Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bizlerden isteği şu doğrultuda, Mersin çok güzel bir şehirdir. Bu güzel şehre en güzel plajlar yakışır. En iyi hizmetler yakışır. Plajlarımızdan yaşlısı, genci, engellisi her herkes faydalanmaktadır. Engellilerimizin de ciddi sıkıntıda olduğunu gözlemledik. Onlar içinde engelli rampaları düzenledik. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Plajlarda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin devam ettiğini de dile getiren Uzunbağ, engellilerin denizden daha iyi faydalanabilmesi için plajlardaki engelli rampası sayısını arttıracaklarını kaydetti.

"Anneniz, babanız buradaymış gibi değer veriyorlar"

Denize girmek ve yüzmek için Kızkalesi'ni tercih ettiğini ifade eden engelli vatandaşlardan Adnan Gürbüz, "Bizim için engelli rampaları, soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler yapmışlar. Engelli arkadaşlarımız gelsinler, tatil yapsınlar. Gönüllerince denize girsinler. Ben gelip burada sürekli denize giriyorum. Buradaki görevliler o kadar yardım ediyor ki sanki burada evinizden ailenizden birisi var. Anneniz, babanız buradaymış gibi değer veriyorlar. Bu ilgi için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Herkesi Kızkalesi'ne davet ediyorum"

Şükran Eryılmaz ise "İhtiyaç duyduğumda bana araç sağlanıyor. Kızkalesi'ndeyiz ve biz engelliler için bütün dizaynlar yapılmış. Çok rahat denize girip çıkabiliyoruz. Bütün engelli arkadaşlarıma, gerek yurt içi, gerek yurt dışındaki, herkesi buraya davet ediyorum. Burada güzel bir tatil yapabilirler" diye konuştu.

Hüseyin Yıldız