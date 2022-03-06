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Mersin'de ev yangını: Birçok eşya küle döndü

Mersin'de ev yangını: Birçok eşya küle döndü
Mersin'de ev yangını: Birçok eşya küle döndü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyalar zarar gördü.

Mersin’de ev yangını: Birçok eşya küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın son katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G.N.'ye ait evde elektrik tesisatından kaynaklı oturma odasında yangın başladı. Yangın eşyaları tutuşturarak bir anda tüm odayı sardı.

Yangını fark edenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek yangını diğer ev ve odalara sıçramadan söndürdü. Oturma odasındaki eşyaların yandığı yangınla ilgili ekipler inceleme yaptı.

Evdekilerin dışarı çıkması nedeniyle yangından etkilenmediği belirtilirken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız
 

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