Mersin'de eylem hazırlığındaki 14 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçesinde 14 kişinin, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem ve etkinlikte bulunacağı, milis ve işbirlikçi faaliyetler yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifadeleri sürüyor.