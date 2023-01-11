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Mersin'de feci kamyon kazası güvenlik kamerasında

Mersin'de feci kamyon kazası güvenlik kamerasında
Mersin'de feci kamyon kazası güvenlik kamerasında

Mersin'de freni patladıktan sonra kontrolsüzce sürüklenip tarlaya yuvarlanarak hurdaya dönen ve 2 kişinin ölümüne neden olan kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de feci kamyon kazası güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, 6 Ocak'ta Erdemli ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi'nde Mersin-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı-Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu, yokuş aşağı yoldan çıktı. Kamyon, bir bakkalın önünde park halindeki otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen kamyonun üzerindeki boruları kaldırmak için çevredekiler seferber oldu. Feci kazada tüm çabalara rağmen araçta bulunan Hidayet Şahin ile Mesut Büyükeken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin ile Büyükeken'in cenazesi ise memleketleri Karaman'a gönderilerek defnedildi.

Hüseyin Yıldız - Halil İbrahim Varlı

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