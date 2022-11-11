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Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bazı şahısların emniyetin mahrem imamları ve örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatları bulunduğu belirlendi. Ayrıca daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının da geçtiği ve örgüte ait olan yapıya eleman devşirmek için kullanılan evlerde kaldıkları tespit edilen 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin birinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu, bir diğerinin de 'Bylock' kullandığı öğrenildi.

Koray Ünlü
 

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