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Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı

Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı
Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan sonucu yıkılan baraka evde, 1 kişi toprak altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı. Çeşmeli Mahallesi'nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası ailenin 5 ferdi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel'in toprak altında kaldığı bildirildi.
Kurtulanların ihbarı ile olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi'nden kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışması yapılırken, kayıp kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Hüseyin Yıldız

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