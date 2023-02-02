Mersin'de iki ayrı kaza:1 ölü,3 yaralı

İlk kaza, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Gelgez Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolunda seyir halindeki Mahmut Demir (33) idaresindeki 63 PU 304 plakalı tırın freni boşalıp, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra şarampole devrilen tırı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İkinci kaza ise Beydeğirmeni Mahalllesi D- 400 karayolu Beydeğirmeni Üstgeçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki araç seyir halindeyken üst geçitte kontrolden çıktı. Refüje çarparak takla atan araçta bulunan sürücüyle birlikte 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ersoy Yalçın

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