Mersin'de kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik mücadele sürüyor. Ekiplerin gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda, M.S. isimli şahıstan 32 şişe viski, 11 şişe rakı, S.A. isimli şahıstan 17 karton gümrük kaçağı sigara ile İ.A. isimli şahıstan 17 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Ruhsatsız silah konusunda da çalışma yapan ekipler, 6 tabanca, bu tabancalara ait 88 dolu fişek, 2 tüfek, tüfeklere ait 2 dolu kartuş ele geçirirken, 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

İlçede meydana gelen 13 faili meçhul hırsızlık, yağma, gasp, kasten yaralama olaylarını da çözen ekipler, 17 kişiyi, suça konu malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Aranan şahıslara dönük de çalışma yürüten ekipler, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 10 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 60 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.