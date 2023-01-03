Mersin'de kadın doktora saldırı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba K., bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 şahıs ile sağlık görevlileri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, iddiaya göre doktor Tuğba K.'yı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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