Mersin'de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi sanayi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 U 7987 plakalı otomobil, 06 CUR 829 ve 33 DY 721 plakalı otomobiller zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Hasan Çetin



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