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Mersin'de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Mersin'de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı
Mersin'de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mersin’de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi sanayi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 U 7987 plakalı otomobil, 06 CUR 829 ve 33 DY 721 plakalı otomobiller zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. 

Hasan Çetin
 

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