Mersin'de komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen ve aralarında halen aktif görevde bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep, Konya ve Adana illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, ikametinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.