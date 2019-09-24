İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Mersin'de komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına Mersin'de giren 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen ve aralarında halen aktif görevde bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep, Konya ve Adana illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, ikametinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.