Mersin'de komşular arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, aralarında silahı kullandığı ileri sürülen E.Z'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gül Z., 6-7 kişinin kendilerine bıçakla saldırdığını, evlerine baskın yaptıklarını ileri sürerek, "Oğlum da bizleri korumak için tüfekle sıktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.