Mersin'de midibüs devrildi: 12 yaralı

Kaza, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tahta Ş. idaresindeki 48 EE 819 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastane'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

Ersoy Yalçın

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