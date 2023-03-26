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Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı
Mersin'de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadın saç saça baş başa kavga etti. Kavga güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Mersin’de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Ulaşım A.Ş.'a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü, sonra el kol hareketiyle tartıştı. Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileri ile kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ersoy Yalçın
 

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