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Mersin'de okullar yarın da tatil mi? 7 ARALIK MERSİN'DE okullar TATİL Mİ?

Mersin'de okullar yarın da tatil mi? 7 ARALIK MERSİN'DE okullar TATİL Mİ?
Mersin'de okullar yarın da tatil mi? 7 ARALIK MERSİN'DE okullar TATİL Mİ?

Mersin’de okullar yarın da tatil mi? Dün aşırı yağışın ardından Mersin'de olumsuz hava koşulları okulları tatil ettirmişti. Dün etkili olan yağış sonrası 7 Aralık'ta da okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Yarın 7 Aralık Mersin'de okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

Mersin'de okullar yarın da tatil mi?

Mersin Valiliği, sosyal medya üzerinden 7 Aralık tarihinde okulların tatil olduğu iddialarını yalanlayarak eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir. Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" denildi.  

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