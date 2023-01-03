İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı

Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı
Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı

 Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Uzun süren teknik ve projeli çalışma sonucunda kent genelinde baskı, şiddet ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ile yağma suçlarını işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan 14 şahıs tespit edildi.

Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

Koray Ünlü-Güray Gürdal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.