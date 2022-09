Mersin'de orman yangını!

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi, Karadere mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı. Öte yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar'daki orman yangınına destek

Olay yerinden bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz, yangının köye sıçramaması için diğer kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, “Herhangi bir can kaybı yok. Yangına yakın olan evler jandarma tarafından tahliye edildi. Yangın, Akkuyu Nükleer Santrali'ne oldukça uzak bir yerde” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki alanda gerçekleşen yangına hem karadan hem de havadan gerekli müdahalenin yapıldığını vurgulayan Temiz, fakat rüzgarın kuvvetli esmesinin, işlerini biraz zorlaştırdığını kaydetti. Temiz ayrıca Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleriyle zamanında yangın bölgesinde yer aldığını belirterek, itfaiyenin 14 aracı dışında, Park ve Bahçeler Dairesinden de 20 tonluk 5 adet tankerin de bölgede olduğunu ifade etti.

Vali Pehlivan: "110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik"

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmalarını yakından takip eden Vali Pehlivan, son durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rüzgarın hızının şu an itibariyle yavaş yavaş azalmaya başladığını kaydeden Pehlivan, "Mücadeleye yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tabi henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz ama havadan ve karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah öngörülen kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibariyle mahallerimizde ve yerleşim yerlerimizde bir sıkıntı yok. İlk etapta yerleşim yerlerine yönelik tedbir alınmıştı. Alınmaya da devam ediyor. 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Daha çok şu an kuzeydoğu istikametine yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

Yerleşim yerlerindeki hanelerle ilgili herhangi bir problemin olmadığını, sadece ormanlık alan içerisinde bir metruk binanın yandığını söyleyen Pehlivan, "Şu an itibariyle hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor. Bu çerçevede 18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor. Bu helikopterler içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilenler var. Ayrıca 81 arazöz şu anda alanda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayımızda 524. Başta orman olmak üzere AFAD ve itfaiye personellerimiz de var. Bu süreçte vatandaşlarımızı tahliye ettiğimizi söyledik. Yangının başından itibaren afet koordinasyon merkezimizi kurduk. Ankara'da da İçişleri Bakanlığı Gamer bünyesindeki afet koordinasyon merkeziyle irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde toplanmaları sağlandı. Sonra da iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındılar. Akşam saatlerinde evlerine dönme konusunda risk devam ederse barınmalarıyla ilgili de Gülnar merkezde 460 kapasiteli pansiyonlarımız hazır hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Varlı - Murat Şengi - Hüseyin Yıldız

