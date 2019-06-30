İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli poyrazın da etkisiyle yayıldı. Durumdan haberdar olan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
12 arazöz, 5 su tankı, 5 teknik eleman, 50 yangın söndürme işçisi ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın, gün ağarırken kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 3 hektar 

Ali Tandoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.