Mersin'de örtü altı domates tarlada 16.50 TL'den alıcı buluyor

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu belirterek, bir süre daha bu seviyelerde kalması halinde çiftçilerin yüzünün güleceğini söyledi. Örtü altı domates tarlada 15.50 ila 16.50 liradan alıcı bulurken marketlerde 23 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Türer, bu ay sonuna kadar hasat edilen ürün miktarının artacağını, Rusya başta olmak üzere talebe göre ihracatın başlayacağını belirtti. Türer, 4 bin dönümü sera olmak üzere ilçe genelinde yıllık 14 bin 500 dönümde 175 bin ton domates hasat edildiğini kaydetti. Türer, seradaki domatesin arılarla döllendiğini, bu nedenle dolgun, şekli düzgün, rengi koyu olduğunu belirtti.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, bir sezonda serada iki ekim yapıldığını belirterek, Yörede çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğunu ifade etti. Türer, kışlık domateste Ekim ayı ortalarında başlayan hasadın Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını, ardından güzlük ekim yapılacağını, hasadın Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını, ardından güzlük ekim yapılacağını, hasadın Nisan ayı ortalarında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Murat Şengi