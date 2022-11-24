Mersin'de otobüs kazası: 1'i ağır 10 yaralı hastaneye sevk edildi

Kaza, Mut-Silifke yolu Deveboynu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aziz Güler idaresindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 1'i ağır 10 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde ise 8 kişiye ayakta müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Çetin

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