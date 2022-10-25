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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde, 15 şüpheliye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.  Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Koray Ünlü
 

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