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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor. Öte yandan polislerin geldiğini fark edip kaçmaya çalışan 1 şüpheli kadın ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP'li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheli belirlendi. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Koray Ünlü
 

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