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Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı. 

Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. 

Koray Ünlü
 

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