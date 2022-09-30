Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı.

Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı.

Koray Ünlü



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