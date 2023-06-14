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Mersin'de plastik fabrikasında yangın

Mersin'de plastik fabrikasında yangın
Mersin'de plastik fabrikasında yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de plastik fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.
Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ekibin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ersoy Yalçın
 

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