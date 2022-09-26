Mersin'de polis noktasına bombalı araçla saldırı! 1 şehit

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi'nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinden Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz ise yaralandı.

Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulunduğu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.

Mersin'deki saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.

Hüseyin Kar

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