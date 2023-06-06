Mersin'de sağanak ve dolu yağışı bahçe ve yollara zarar verdi

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış Mersin Mut'ta etkili oldu. Sağanak yağış öncesinde dolunun etkili olduğu ilçede Dere, Narlı, Pamuklu, Geçimli, Göksu, Alaçam, Özlü, Yukarı köselerli ve Örenpınar Mahallerinde bahçe ve yollar zarar gördü. Çamfıstığı, kayısı başta olmak üzere çeşitli meyve sebzeler yerlere döküldü.Özellikle Göksu ırmağı boyunda bulunan çiftçilerin bahçe sulamada kullandıkları motorlu pompa ve su boruları da sel sularına kapılarak zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin meydana gelen zararlarla ilgili çalışma yaptığı ifade edildi.

Hasan Çetin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.