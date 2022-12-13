İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de sahte doktor yakalandı

Mersin'de sahte doktor yakalandı
Mersin'de sahte doktor yakalandı

Mersin'de bir şahıs, hastane görevlilerine kendisinin anestezi doktoru olduğunu söyleyerek, önlük temin etmek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada, sahte doktor olduğunu anlaşılarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, M.K.U. isimli şahıs hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti.

Doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığını söylediği öğrenilen M.K.U., KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını itiraf etti.

Eve gittiğinde ise doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24.00 sıralarında tekrar hastaneye döndüğünü anlatan şüpheli, hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini ve oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi. Daha sonrasında çocuk yoğun bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerine anestezi uzmanı olduğunu belirterek önlük temin etmeye çalıştığını ifade eden şüpheli, o esnada hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edilip yakalandığını aktardığı belirtildi.

İLGİLİ HABER
Sahte doktorun tahliye talebine mahkemeden ret Sahte doktorun tahliye talebine mahkemeden ret
İLGİLİ HABER
Sahte doktor taksiciyi de kandırmış: Taksicinin eşini, annesine doktor diye tanıtmış Sahte doktor taksiciyi de kandırmış: Taksicinin eşini, annesine doktor diye tanıtmış
İLGİLİ HABER
Sahte doktora çiçek teslimatı yapan çiçekçi: Şok olduk Sahte doktora çiçek teslimatı yapan çiçekçi: 'Şok olduk'
İLGİLİ HABER
Sahte doktor inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış ‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
İLGİLİ HABER
Sahte doktorla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama! Sahte doktorla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama!
İLGİLİ HABER
İstanbulda kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskında sahte doktor gözaltına alındı
İLGİLİ HABER
Sahte doktorun oyunu pes dedirtti Sahte doktorun oyunu pes dedirtti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.