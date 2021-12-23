Mersin'de seralarda sobalar yakıldı, zirai don nöbeti başladı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyretmeye başladı.

Zirai don uyarısı nedeniyle kentte özellikle örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üretici de tedbirini aldı. Çiftçilerin bir kısmı seralarına gündüzden sobalarını kurdu, gece termometreler sıfırı göstermesiyle birlikte ise yakmaya başladı. Seraların içerisinin sebzeleri don vurmaması için 4 derece civarında tutmaya çalışan üreticiler nöbete başladı.Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği, hafta başından itibaren normale döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Erdemli ilçesine bağlı 600 rakımlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkiindeki serasında domates yetiştiren İsmet Ateş'te zirai don nöbetine başladı.

Meteoroloji'nin uyarısını anımsatan üretici İsmet Ateş," Bizde gündüzden sobalarımızı, yakacaklarımızı hazırladık. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfıra düşmesi neticesinde sobalarımızı yaktık. Derecelerimizi yükselttik, sabaha kadar sobalarımızı böyle yakacağız. Ürünlerimizi zirai don vurmaması için böyle nöbet tutacağız. Buranın rakımı 600, seramızda domates var. Hasadı yarı civarında yaptık, zirai don uyarısı nedeniyle sabaha kadar sobalar yanacak. Nöbeti tutmazsak ürünlerimizi don vurur, bu zamana kadar çektiğimiz emekler boşa gider, bizde aç kalırız"dedi.

Öteyandan Erdemli Belediyesi'de kıyı kesimler hariç yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altında seyredeceğini duyurarak uyardı.



Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

