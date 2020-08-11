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Mersin'de serinlemek için gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de serinlemek için gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti
Mersin'de serinlemek için gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesi Narlı Mahallesinde serinlemek için şelale göledine giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Mut Narlı Mahallesinde, Mustafa Atik (13) ile Mustafa Gürbüz (15) isimli çocuklar, saat 15.30 sularında serinlemek için şelale göledine girdiler. Şelalede göledinde yüzdükleri esnada ikisi de boğularak hayatını kaybettiler. Alınan bilgiye göre, boğulan çocukların yanında bulunan üçüncü çocuk ise olayı vatandaşlara haber verdiği ve mahalle sakinlerinin ise 112 ve jandarmaya haber verdiler.

Olay yerine gelen 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra boğulan çocukları Mut Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki çocuk da hayatını kaybetti. Cesetler incelenmek üzere Mersin Adli Tıp'a gönderildi.
Olayla ilgili olarak Mut Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı doğrultusunda OYİ Timi ile birlikte olay yeri incelemeye alındı.

Hasan Çetin
 

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