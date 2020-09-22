İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ön kabini ve motor kısmı tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi´nde Mersin Antalya D-400 Karayolunda, Mersin istikametinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan R.K. yönetimindeki 33 AAK 938 plakalı üzeri plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde yangın çıktı. Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedi.
Yangına ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapılsa da söndürülemedi. Çevredekiler olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.