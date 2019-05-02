Mersin'de sofralık kayısı hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde turfanda kayısıda hasat başladı. 110 bin ton rekolte beklenen ilçede açık alanda yetiştirilen sofralık kayısının kilosu 20 liradan alıcı buldu. Fiyatlardan memnun olan kayısı üreticileri, eriğin altın yılını yaşadığını, kayısıdan da umutlu olduklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kaliteli matador cinsi kayısının hasadına başlandığını ve aracılara satılmaya başladığını, vatandaşın bu yıl tadıyla aromasıyla doya doya kayısı yiyeceğini ifade etti.

Bu yıl kayısıdan 110 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Acar, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ise 50 bin ton kayısı ihracatın hedeflendiğini belirtti.

Kayısı denince akla Malatya'nın geldiğini hatırlatan Acar, "Malatya ile Mut kayısısı arasındaki farkın artık öğrenilmesi gerekir. Mut kayısısı sofralık Malatya kayısısı ise kurutmalıktır. Gidin Malatya'ya tezgahlarda sofralık kayısı olarak Mut kayısısına rastlarsınız" dedi.

Üretici İsmail Kaplan ise açıkta ilk kayısı hasadını yaptıklarını ve kilosunu 20 liradan sattıklarını belirterek, "Bu yıl hava şartlarının soğuk geçmesinden dolayı kayısılar geç oldu geçen yıl 20 Nisan'da hasat etmiştim. Bu yıl bahçemde 3 ila 4 ton arasında kayısı satarım. Fiyatlardan memnunun. 3 liraya 5 liraya da satılsa para kazanırız" diye konuştu.

Hasan Çetin