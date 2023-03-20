Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, artan şikayetler üzerine çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden 'yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile ağına düşürdüğü 40 kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

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