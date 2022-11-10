Mersin'de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik ve kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen planlı ve projeli çalışma sonrası şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dron destekli, özel harekat polislerinin de katılımıyla tespit edilen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 adet tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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