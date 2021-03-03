Mersin'de terk edilmiş evden 4 römork çöp çıkarıldı

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turgut Reis Mahallesi sakinlerinin, sokağa yayılan kötü kokular nedeniyle şikayetleri ve mahalle muhtarı Ahmet Eldeniz eliyle belediyeye ulaştırdıkları dilekçe üzerine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

4 römork çöp ve atık toplandı

Yakınlarının yanına taşındığı öğrenilen yaşlı ve yatalak bir kadına ait olduğu tespit edilen terk edilmiş eve giden belediye ekipleri, evin içi ile bahçede tonlarca çöp ve evsel atık olduğunu tespit etti. Ekipler, evin içi ile bahçeden 4 traktör römorkundan fazla çöp toplayıp mahalleden çıkardı. Tonlarca çöpün toplanmasının ardından evin içi, bahçesi ve bulunduğu sokak dezenfektanlı su ile yıkandı.

Temizlik çalışmasını memnuniyetle takip eden mahalle sakinleri, evden yayılan kötü kokular nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı ortadan kaldıran Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti