Mersin'de terör operasyonunda 6 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç Harekatı bahane edilerek eylem ve etkinlik arayışında oldukları belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. 25 Kasım'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.