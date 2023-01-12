Mersin'de uyuşturucu satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesinde 1 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak çalışma yaptı. Yapılan takip ve araştırma çalışmasında şüphelinin evini tespit eden ekipler, operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 655 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 9 gram kokain, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve suçta kullanılan 2 adet şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

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