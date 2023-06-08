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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Mersin'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 31 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Koray Ünlü-Güray Gürdal
 

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