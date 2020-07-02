İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ve Silifke ilçe emniyet müdürlüklerinin iş birliğinde, turizm sezonu dolayısıyla bölgede uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, takip ettikleri bir aracı Erdemli ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili S.T. ve S.Ş. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Polis, operasyonun devamında bir iş yerinde ise bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yeri sahibi A.D.K. adlı kişi de gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.