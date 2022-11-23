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Mersin'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

Mersin'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre ilçe sınırlarındaki Radar mevkisinde orman yoluna yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alana yağış esnasında yıldırım düştü. Bir süre sonra da bölgeden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangının bulunduğu mevkiye bir helikopter, 10 arazöz ile birlikte 8 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 50 işçi sevk edildi. Zamanında müdahale ile çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Hüseyin Yıldız

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