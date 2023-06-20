İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya seyahat eden otobüs, önce kamyona, arıdan ise park halindeki tırın kupasına çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ölürken, 28 kişi de yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden M.N. idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada otobüsün sürücüsü M.N. ise hayatını kaybetti.

Ersoy Yalçın
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.