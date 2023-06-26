Mersin'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mut'tan Silifke ilçesine seyir halindeki 06 FSM 64 ve 80 ACJ 851 plakalı otomobillerin, ters istikametten gelen 33 ADF 963 plakalı otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol, kaza dolayasıyla bir süre tek şeritten hizmet verdi.

Hasan Çetin

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