Mersin'deki FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Örgütün esnaf yapılanması içerisinde sözde esnaf imamı olarak bulunduğu belirlenen ve esnaflardan 'himmet' adı altında haraç topladığı iddiası ile yakalanan İ.K. da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda, örgütün sözde esnaf imamı olduğu belirlenen ve esnaflardan 'himmet' adı altında haraç topladığı ileri sürülen İ.K. da yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nın 23 esnaftan yüklü miktarda para topladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.K.'nın tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan diğer 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2'si sağlık sebebiyle, 6'sı da mahkemece serbest bırakılmıştı.

Güray Gürdal

