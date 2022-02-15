Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi

Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Haberci Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırıyla ilgili çalışma başlatan emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları ileri sürülen gruptan 18'nin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası da tespit edilirken, İ.K., B.K., A.S., A.Ç., O.İ., M.B., U.K., C.A., H.İ., C.T., A.B., B.K.Ç., E. I., İ.Ü., A.E., F.İ., M.Ü ve S.K. isimli zanlıların, 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Mersin Haberci Gazetesinin bulunduğu sokağa gelen onlarca kişi, gazete çalışanlarına yönelik boyalı ve yumurtalı saldırıda bulunmuş, ardından tehditler savurarak olay yerinden ayrılmıştı.

Hüseyin Kar