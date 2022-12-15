Mersin'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 131 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'torbacı' tabir edilen 'sokak satıcıları' ile mücadele amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince planlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı belirlenen 137 şüphelinin yakalanması için bu sabah 'kökünü kurutma' adı altında operasyon düzenlendi.

Operasyonu Bakan Soylu yönetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat koordine ettiği operasyona, 210 ekip, 20 özel harekat polisi olmak üzere bin 960 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 18 narkotik köpeği katılırken, 135 adreste arama yapıldı, 131 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 20 bin 219 adet extacy hap, 29 bin 342 adet sentetik hap,12 bin 350 adet captagon hap, 5 kilo 863 gram metamfetamin, 3 kilo 437 gram sentetik kannabinoid maddesi, 467 kök kenevir bitkisi ile 86 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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