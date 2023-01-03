İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'deki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'deki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'deki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Mersin'deki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, organize suç örgütü üyesi oldukları belirlenin şüphelilerin faaliyetleri takibe alındı. Uzun süren teknik ve projeli çalışma sonucunda kent genelinde baskı, şiddet ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.
Özel harekat ve dron desteğiyle yaklaşık 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çek, senet belgeleri ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABER
İstanbulda terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı İstanbul'da terör operasyonu: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
İLGİLİ HABER
İstanbulda yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Sancaktepede kaçak tütün satışı yapılan ruhsatsız tütüncü dükkanına operasyon Sancaktepe’de kaçak tütün satışı yapılan ruhsatsız tütüncü dükkanına operasyon
İLGİLİ HABER
12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon 12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
İLGİLİ HABER
Ankarada FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İLGİLİ HABER
Mersinde organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.