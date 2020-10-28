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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altını alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangına, Antalya, Adana ve Mersin'den gelen orman ekipleri müdahale etti. Yangına müdahaleye 96 arazöz, 5 helikopter, 5 dozer ile 400 personel katıldı. Yaklaşık 12 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alınan yangınla birlikte Anamur-Antalya karayolu da araç trafiğine kontrollü şekilde açıldı.

"Kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de sosyal medya hesabından, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diye açıkladı.

Koray Ünlü - Hüseyin Yıldız
 

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