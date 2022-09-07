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Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı

Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı
Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor. Bölgeye yakın 30 ev ise tedbiren boşaltıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin, Gülnar'daki orman yangınına destek verdiği bildirildi.

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti - Tıkla İzle

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi, Karadere mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı. Öte yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Gülnar'daki orman yangınına destek

Olay yerinden bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz, yangının köye sıçramaması için diğer kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale ettiklerini belirterek, “Herhangi bir can kaybı yok. Yangına yakın olan evler jandarma tarafından tahliye edildi. Yangın, Akkuyu Nükleer Santrali'ne oldukça uzak bir yerde” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki alanda gerçekleşen yangına hem karadan hem de havadan gerekli müdahalenin yapıldığını vurgulayan Temiz, fakat rüzgarın kuvvetli esmesinin, işlerini biraz zorlaştırdığını kaydetti. Temiz ayrıca Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleriyle zamanında yangın bölgesinde yer aldığını belirterek, itfaiyenin 14 aracı dışında, Park ve Bahçeler Dairesinden de 20 tonluk 5 adet tankerin de bölgede olduğunu ifade etti.

Murat Şengi

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