İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'deki patlama kameralara yansıdı

Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
Mersin'deki patlama kameralara yansıdı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'deki patlama kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle birçok evin camları kırılırken, korku dolu anlar yaşandı.

Patlamanın ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, tesiste bulunan bir tankın üst bölgesinde patlama meydana gelirken, büyük bir ateş çıkıyor. Ateşin ardından yoğun bir duman oluşuyor.

Koray Ünlü
 

İLGİLİ HABER
Mersinde korkutan patlama, drone petrol tankına çarptı Mersin'de korkutan patlama, drone petrol tankına çarptı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.