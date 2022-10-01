Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül saat 22.46 sıralarında gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalarda, 1 Ekim tarihinde saat 06.00 sıralarında Mersin'in Tarsus Çöplü Köyü'nde yapılan arama ve tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotor/trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili “FLY Products Marka ECO 2 LIGHT” model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.



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