İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi

Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi
Mersin'deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi saldırısına ilişkin örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotor/trike parçaları ele geçirildi.

Mersin’deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi - Tıkla İzle

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine yönelik 26 Eylül saat 22.46 sıralarında gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalarda, 1 Ekim tarihinde saat 06.00 sıralarında Mersin'in Tarsus Çöplü Köyü'nde yapılan arama ve tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotor/trike parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili “FLY Products Marka ECO 2 LIGHT” model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.