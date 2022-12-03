İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama

Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama
Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK,PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 25 kasım tarihinde yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 30 kasımda yapılan gece operasyonunda ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.B., İ.H.B, Y.C., Ö.F.C, C.O., H.E.H, M.K, M.E.H, ve N.E. isimli 9 zanlı tutuklandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.